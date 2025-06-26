Mardin'in Midyat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ve Batman'ın Gercüş ilçesi arasındaki kara yolunda otomobil sürücüsü, virajı alamayarak tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Midyat'ta Takla atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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