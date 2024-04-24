3.Sayfa

Midyat'ta traktör kazası: 1 ölü

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör şoförü traktör altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yolbaşı Mahallesinde ikamet eden İbrahim Keleş, Sarıköy Botaş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörüyle şarampole uçtu. Traktör altında kalan şoför olay yerinde can verdi. Sarıköy-Botaş yolunda bağdan dönen İbrahim Keleş sevk ve idaresindeki 46 AH 857 plakalı traktörü ile hareket halindeyken yokuş aşağı indiği esnada Sarıköy Mahallesine 1 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Şoför traktör altında kalarak can verdi.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil servis ambulansları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde yapılan incelemelerin ardından traktör şoförü İbrahim Keleş'in cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.