Midyat'ta traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Midyat'ta traktör kazası: 1 ölü

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör şoförü hayatını kaybetti. İbrahim Keleş isimli şoför, Sarıköy-Botaş yolunda seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybederek şarampole uçtu ve traktör altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu. İncelemelerin ardından şoförün cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

24.04.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midyat'ta traktör kazası: 1 ölü

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör şoförü traktör altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yolbaşı Mahallesinde ikamet eden İbrahim Keleş, Sarıköy Botaş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörüyle şarampole uçtu. Traktör altında kalan şoför olay yerinde can verdi. Sarıköy-Botaş yolunda bağdan dönen İbrahim Keleş sevk ve idaresindeki 46 AH 857 plakalı traktörü ile hareket halindeyken yokuş aşağı indiği esnada Sarıköy Mahallesine 1 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Şoför traktör altında kalarak can verdi.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil servis ambulansları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde yapılan incelemelerin ardından traktör şoförü İbrahim Keleş'in cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Midyat, Mardin, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Midyat'ta traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 18:55:35. #1.11#
SON DAKİKA: Midyat'ta traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement