Milas'ta Kumar Baskını: 51 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Milas'ta Kumar Baskını: 51 Bin TL Ceza

Milas\'ta Kumar Baskını: 51 Bin TL Ceza

Milas'ta bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edilerek 51 bin 859 TL para cezası uygulandı.

28.02.2025 19:17
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edilirken, şahıslara toplamda 51 bin 859 TL para cezası uygulandı.

Milas Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 27 Şubat 2025 tarihinde ilçede gerçekleştirdikleri denetimlerde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti. Ayrıca işletmede kapalı alanda sigara ve alkol tüketildiği belirlendi. Denetimler sırasında pul yerine kullanılan okey taşları, iskambil kağıtları ve 2 bin 200 TL nakit para savcılık talimatıyla muhafaza altına alındı. İşletmede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplamda 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 4207 Sayılı Kanun'un 5/1 maddesi kapsamında kapalı alanda sigara içtiği belirlenen 4 kişiye kişi başı 1406 TL olmak üzere toplamda 5 bin 624 TL ceza kesildi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Milas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta Kumar Baskını: 51 Bin TL Ceza - Son Dakika

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