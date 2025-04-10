Minguzzi Davası\'nda İlk Duruşma Gerçekleşti

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, 2 sanığın yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü. Duruşma, 8 Mayıs'a ertelendi. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Ahmet'in kanının yerde kalmaması için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Ahmet'in katilleri hak ettikleri cezayı alacaklar" dedi.

Kadıköy'de, 24 Ocak'ta 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın "çocuğu kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kapalılık ve gizlilik kararı bulunduğundan izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 8 Mayıs 2025 tarihine erteledi.

Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olayın kamu vicdanını derinden yaraladığını belirterek, "İnsan olma vasfına aykırı, kamu vicdanını sarsan elim bir olayla karşı karşıyayız" dedi. Sürecin başından bu yana toplumun geniş kesimlerinden ciddi bir destek geldiğini vurgulayan Epözdemir, Cumhurbaşkanı, ana muhalefet lideri, siyasi parti temsilcileri, sanatçılar ve sivil toplum örgütlerinin aileye destek verdiğini hatırlattı.

"Sistematik tehditlerle karşı karşıyayız"

Epözdemir, ailenin üçüncü şahıslar tarafından sistematik tehditlerle karşı karşıya bırakıldığını söyleyerek, "Bu tehditlere karşı ilgili başsavcılıklara başvuruda bulunduk. Başsavcılık, gerekli hassasiyeti göstererek süreci hızla asayiş birimlerine yönlendirdi" dedi.

"Ahmet'in kanı yerde kalmayacak"

Avukat Epözdemir duruşmanın olduğu gün Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine ilişkin ise "Bu bir gözdağıdır. Ama biz mesajı aldık. Ne aileyi ne bizi korkutamazlar. Eylemlerin faili olan kişilere sesleniyorum, hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama mücadelemizi sürdüreceğiz. Adaletin tecellisi için maddi gerçeğin ortaya çıkması için Ahmet'in kanının yerde kalmaması için faillerin en üst hadden ceza alması için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Ahmet'in katilleri kamu vicdanını ve aileyi önemli ölçüde tatmin edecek şekilde hak ettikleri cezayı alacaklar" diye konuştu.

Aileden emsal mahiyette infaz düzenlemesi için çağrı

Sanıkların 18 yaşını doldurmaması nedeniyle duruşmanın kapalı gerçekleştiğini belirten Epözdemir, 4 buçuk saat süren duruşmanın gizliliği nedeniyle içerikle ilgili detay paylaşamayacağını ve yargılamanın bir sonraki celsesinin 8 Mayıs'ta yapılacağını söyledi. Ailenin infaz düzenlemesi yapılması ile ilgili çabasının olduğunu belirten Epözdemir, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis suçunun cezası yaş küçüklüğü olduğu için hiçbir indirim uygulanmazsa 18 yıldan 24 yıla düşüyor. Münevver Karabulut davasında da benzer durum yaşandı. Benzer şekilde Ahmet'ler katledilmesin, bu cezasızlık algısı ortadan kalksın diye ailenin emsal bir düzenleme yapılma talebi var" dedi. - İSTANBUL