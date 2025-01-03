Minibüs Bisiklete Çarptı

Minibüsün bisiklete çarptığı anlar kamerada
BARTIN - Bartın'da yolcu minibüsünün bisiklete çarptığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dalgın ve kararsız bisiklet sürücüsünün kaçırdığı yaya geçidine dönmek isterken kazanın yaşanması yer aldı.
Bartın'ın Ulus ilçesinden il merkezine dönen C.K. idaresindeki 74 M 2131 plakalı minibüs, Çaydüzü Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde bisiklete çarpmış, bisiklet sürücüsü Mustafa A., kazada yaralanmıştı.
Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görntülerde ise bisikletle markete alış veriş etmeye gittiği öğrenilen Mustafa A'nın dalgın ve kararsız hareketleri dikkat çekerken, kaçırdığı yaya geçidinin bulunduğu alana dönmek isterken fark etmediği minibüs ile çarpışması yer aldı.
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