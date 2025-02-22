'Minibüs', iddianamede silah sayıldı - Son Dakika
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'Minibüs', iddianamede silah sayıldı

\'Minibüs\', iddianamede silah sayıldı

Samsun'da yaşanan bir olayda, minibüs sürücüsü Gökhan S., tartıştığı polis memuru Abdullah E. ve annesi Dürdane E.'nin üzerine minibüs sürdü. Anne ve oğlun yaralanmasına sebep olan sürücü, 'minibüs' iddianameye silah olarak girdi.

22.02.2025 14:29
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SAMSUN'da yaşadığı tartışmada sürücü Gökhan S. (50), kullandığı minibüsü polis memuru Abdullah E. (40) ve annesi Dürdane E.'nin (72) üzerine sürdü. Anne ve oğlunun yaralanmasına sebep olan 'minibüs' iddianameye silah olarak girdi.

Olay, geçen yıl 20 Şubat'ta Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru Abdullah E., kızı ve annesi Dürdane E.'yi tedavisi için hastaneye götürdü. Otomobiliyle durduktan sonra kapıyı açıp annesini indirmek isteyen Abdullah E. ile bu sırada yoldan çekilmesini isteyip kornaya basan minibüs sürücüsü Gökhan S. arasında tartışma çıktı. Gökhan S., Abdullah E. ile Dürdane E.'nin üzerine minibüs sürdü. Minibüs ile otomobil arasına sıkışan Abdullah E. ile Dürdane E. yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Minibüs şoförü, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Şubat 2024'te adliyeye sevk edilen Gökhan S. ifadesinde, "Ben bir şey yapmadım. O geldi bana tabanca kabzasıyla vurdu. Ben ona vurmadım" dedi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine 27 Şubat 2024'te yeniden gözaltına alınan Gökhan S., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Gökhan S., yaklaşık 1 ay kaldığı cezaevinden avukatının yaptığı itiraz sonrası adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

DEBRİYAJDAN AYAĞI KAYMIŞ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Gökhan S. hakkında 'Silahla basit yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından iddianame düzenledi. İddianame, Samsun 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Düzenlenen iddianamede, Gökhan S.'nin verdiği ifadede bir anda ayağını debriyajdan kayması nedeniyle araca çarptığını, Abdullah E. üzerine gelince de aracı geri vitese takıp manevra yapınca ileriye gideceği sırada yanlışlıkla müştekilere çarptığını söylediği yazıldı.

MİNİBÜS SİLAH SAYILDI

Mağdurların basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelinin yukarda anlatılı şekilde araçla kasıtlı olarak müşteki Abdullah'ı aracına çarparak zarar verdiği, 'yine silahtan sayılan aracını' müştekiler Abdullah ile Dürdane'nin üzerine kasıtlı olarak sürerek müştekilere çarpmak suretiyle yaraladığı, şüphelinin üzerine atılı iki kez silahla basit yaralama ve mala zarar verme suçlarını işlediğine dair kamu davasını açmayı gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu anlaşılmakta. Şüphelinin yukarda yazılan sevk maddeleri uyarınca mahkemenizce yargılanmasının yapılarak üzerine isnat edilen suç açısında cezalandırılması iddia ve talep olunur

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Minibüs', iddianamede silah sayıldı - Son Dakika

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