Minibüs Şoförü Silahla Yaralandı - Son Dakika
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Minibüs Şoförü Silahla Yaralandı

Minibüs Şoförü Silahla Yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı minibüs şoförünü silahla bacağından yaraladı. Olay sonrası zanlı kaçarken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 14:31
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı minibüs şoförünü silahla bacağından yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede sefer yapan M.M.K.'nın kullandığı minibüste yolcu olarak bulunan Y.Ç. ile sürücü arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Y.Ç. silahla ateş açarak araç sürücüsü M.M.K.'yı sağ bacağında yaraladı. Olay sonrası zanlı kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerinde yardımı ile ambulansa alınan sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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