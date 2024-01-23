Minibüs ters yönde geri geri ilerledi trafiği tehlikeye attı, o anlar kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir sürücünün minibüsü ile kara yolunda ters yönde geri ilerleyerek trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Kırıkkale- Samsun D200 kara yolundaki Yüksek İhtisas Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, trafiği tehlikeye düşürerek minibüsü ile ters yönde geri geri ilerledi. Trafiğin akıcı olduğu karayolunda bazı sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi. Bir süre banket üzerinde bekleyen sürücü, daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.