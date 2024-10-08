Minik Sıla'nın Cenazesi - Son Dakika
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Minik Sıla'nın Cenazesi

Sıla'nın küçük tabutu ile cenazesi taşındı; teyzesi gözyaşları içinde isyan etti.

08.10.2024 20:43
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Tabut küçük, acı büyük...Minik Sıla'nın cansız bedenini bu tabutla taşıdılar

Sıla'nın teyzesi Aslı Tatar: "Nasıl kıydılar yavruma. Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı. Saçının teline kurban olurum"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hayatını kaybeden Sıla'nın tabutu camiye getirildi. Minik Sıla'nın küçük bedeni küçük bir tabut ile taşındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin tabutu camiye getirildi. Minik çocuğun küçük tabutu taşınarak cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Sıla bebek öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Daha sonra tabutun başına gelen bebeğin teyzesi tabuta sarılarak tabutu kucağına almak istedi. Teyze Aslı Tatar, "Onu hep taşıdım yine taşırım. Nasıl kıydılar yavruma. Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı. Saçının teline kurban olurum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minik Sıla'nın Cenazesi - Son Dakika

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