MİT, Türk Bayrağına Yönelik Provokasyonda Yer Alan Bir Kişiyi Daha Yakaladı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan bir kişi daha yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan bir kişi daha yakalandı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gözaltına alınan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim" dedi. - ANKARA