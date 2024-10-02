Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu

Geniş Video İzle

Japonya'da bulunan Miyazaki Havaalanının pistinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Pistte 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluşurken, tüm uçuşlar askıya alındı. Yetkililer pistte 2. Dünya Savaşı döneminde kalma patlamamış askeri mühimmat bulunma ihtimaline karşı havaalanına bomba imha ekibi gönderdi.

02.10.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Miyazaki eyaletinde bulunan Miyazaki Havaalanı korkutan bir olaya sahne oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yerel saatle 08.00 sıralarında pist ve apron arasında bulunan taksi yolu bölümünde patlama meydana geldiği ihbarı yapıldı.

UÇUŞLAR TEDBİR AMACIYLA ASKIYA ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yapılan incelemelerde 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu tespit edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tüm uçuşlar tedbir amacıyla askıya alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Japonya'da bir havaalanında meydana gelen patlama sonucu pistte 7 metrelik çukur oluştu

2. DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA MÜHİMMAT İDDİASI

Pistte 2. Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış askeri mühimmat bulunma ihtimaline karşılık Saga eyaletinde konuşlu bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bomba imha ekibinin Miyazaki Havaalanına gönderildiği açıklandı.

Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
Kaynak: İHA

İnceleme, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Japonya, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aa:
    pist niye patlasın yav 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:18:44. #1.13#
SON DAKİKA: Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement