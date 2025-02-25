Mobilya Atölyesinde Tiner Patlaması

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Burdur'un Bucak ilçesinde, sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinde meydana gelen olayda, sobanın üzerine tiner dökülmesi sonucu patlama gerçekleşti. Patlama sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 13.35 sıralarında Bucak ilçesi Oğuzhan Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, atölye personeli İbrahim S. Ç., ısınmak amacıyla kullanılan sobanın içine tiner döktü. Dökülen tinerin ardından meydana gelen alevler, İbrahim S. Ç.'nin vücuduna sıçrayarak ağır yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İbrahim S. Ç., ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan İbrahim S. Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR