Mobilya yüklü kamyonet park halindeki dorseye çarptı: 3 ölü - Son Dakika
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Mobilya yüklü kamyonet park halindeki dorseye çarptı: 3 ölü

Çorum'da mobilya yüklü kamyonetin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve incelemeler devam ediyor.

30.08.2024 23:06
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Mobilya yüklü kamyonet park halindeki dorseye çarptı: 3 ölü

ÇORUM - Çorum'da mobilya yüklü kamyonetin park halindeki tır dorsesine çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Kaza, Çorum- Sungurlu karayolu Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 16 KRJ 19 plakalı Ford marka kamyonet, yan cepte bulunan park halindeki tır dorsenine çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan T.Ç. ve T.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mobilya yüklü kamyonet park halindeki dorseye çarptı: 3 ölü - Son Dakika

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