Mont Çalan Üniversiteli Gözaltında

Mağazadan mont çalan üniversiteli kız gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da bir alışveriş merkezindeki mağazadan mont çalan üniversite öğrencisi genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Piazza AVM'deki bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite 2. sınıf öğrencisi D.Ö.(24), müşteri gibi girdiği mağazadan mont çaldı. Görevliler tarafından yakalanan D.Ö. çaldığı montu geri iade etti. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan D.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren üniversiteli kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.