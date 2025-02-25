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Motorcu Dostu Bariyer Talebi

Motorcu Dostu Bariyer Talebi

Antalya'da motosikletçiler, kazalarda hayat kaybını azaltmak için motorcu dostu bariyerler istedi.

25.02.2025 11:03
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Antalya'da motosiklet tutkunları son dönemde yaşanan kazalarda özellikle bariyerler nedeniyle çok sayıda motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesi nedeniyle 'Motorcu Dostu Bariyer İstiyoruz' konvoyu düzenledi.

Son olarak 14 Şubat tarihinde Antalya'da polis memuru Cuma Şimşek'in kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği kazanın ardından motosikletçiler düzenledikleri konvoyla motorcu dostu bariyerler çağrısında bulundu. Motosiklet sürücüleri, motosiklet kazalarında ciddi yaralanmalara neden olan mevcut bariyer sistemine tepki göstererek trafikte karşılaştıkları riskleri en aza indirmek ve güvenliği artırmak amacıyla motorcu dostu bariyerler istedi.

Konvoy düzenlediler

Çok sayıda motosiklet tutkununun katıldığı ve yaklaşık 15 kilometrelik konvoyun ardından yapılan basın açıklamasında konuşan İsmail Biçer, motorcu dostu bariyerlerin kaza anında ciddi yaralanmaları önleyebileceğini belirterek, "Geleneksel bariyerler, motosiklet kazalarında ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabilirken, motorcu dostu bariyerler bu riskleri en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, tüm yetkili kurumları ve karar alıcıları bu hayati öneme sahip bariyerlerin yaygınlaştırılması ve uygulanması konusunda acilen harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

"Sürücülerin hayatını korumak için gerekli"

Son yıllarda Türkiye'de motosiklet kullanımının hızla arttığını ancak motosiklet sürücülerine yönelik güvenlik önlemlerinin aynı hızda gelişmediğinin altını çizen Biçer, "Özellikle riskli kavşaklarda ve ana arterlerde hayati öneme sahip olan motorcu dostu bariyerler, kazaların sonuçlarını hafifletmek ve sürücülerin hayatını korumak için büyük bir gerekliliktir. Bu bariyerlerin uygulanması, yalnızca motosiklet sürücülerinin güvenliğini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda genel trafik güvenliğine de önemli katkılar sunacaktır. Unutmayalım ki güvenli yollar, yalnızca otomobil sürücüleri için değil, tüm yol kullanıcıları için oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Genel trafik güvenliğine de katkı sağlayacaktır"

Motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak için başta yetkililer olmak üzere tüm kamuoyunu, sivil toplum kuruluşlarını projeye destek vermek, farkındalık oluşturmak için çağrıda bulunan Biçer, "Genel anlamda insanlarda 'hız yapmayın, kurallara uyun' şeklinde bir düşünce mevcut. Ama konu sadece hız değil. Düz yolda bile trafik kazası olmaktadır. Sadece virajlarda değil, düz yollarda dahil olmak üzere bütün bariyerlerde uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Motorcu dostu bariyerlerin uygulanması sadece motosiklet kullanıcıların güvenliğini sağlamakla kalmayacak aynı zamanda genel trafik güvenliğine de katkı katacaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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