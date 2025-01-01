Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Denizli'de dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

01.01.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dengesini kaybeden genç motosiklet sürücüsü otobüsün altında kalarak can verdi

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yan yolda ilerleyen otobüsün altında kaldı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kadir Seçkin (24), idaresindeki 20 AJM 949 plakalı motosiklet ile İzmir Bulvarı üste geçinde seyir halindeyken dengesini kaybedip yan yolda seyir halinde olan İstanbul'dan Antalya'ya sefer düzenleyen Sarıkız isimli şehirlerarası yolcu otobüsü sürücüsü Eray Yüksel'in yönetimindeki Temsa marka 45 ZZ 216 plakalı otobüsün altında kaldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Kadir Seçkin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Kadir Seçkin'in olay yerine gelen ailesinin feryadı ise yürekleri dağladı. Acılı anneyi polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kaza sonucunda yaşamını yitiren Seçkin'in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Merkezefendi, Motosiklet, Güvenlik, Denizli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:07 ABD’deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
07:58 Yıldız futbolcu, küme düşen kulübüyle alay etti Yıldız futbolcu, küme düşen kulübüyle alay etti
07:52 Yılbaşı gecesinde İsrail’e alarm verdiren roketli saldırı Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
07:29 İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak
07:16 Tebliğciler, Taksim Meydanı’nda bildiri dağıttı Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 21:17:29. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.