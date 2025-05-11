Motosiklet Kazasında Sürücü Kaçtı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 yayaya çarpan motosikletin sürücüsü kazanın ardından kaçtı. Yaralanan 2 yaya hastaneye kaldırılırken, kazada kendisi de yaralanan ve kaçan sürücü yakalandı.

Kaza, Hacıarmağan Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.M.'nin (23) kullandığı motosiklet yolda yürüyen G.Ö. ve M.Ö.'ye çarptı. Yayalar ile birlikte devrilen motosikletin sürücüsü de yere düşerek yaralanırken, ardından kalkıp motosikletini hareket ettirerek kaza yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları da incelemeye alınırken, plakası tespit edilen motosikleti kullanan sürücünün A.M. (23) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücünün kazada yüzünden yaralandığı, hastaneye gitmediği tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, tedavisi için Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA