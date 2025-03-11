Motosikletten Uyuşturucu Çıktı

Motorun koltuk altından esrar çıktı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirine yönelik yaptığı teknik ve fiziksel takiple şahsı suçüstü yakalayan jandarma, şahsa ait motosikletin koltuk altında 271 gram toz, 187 gram kubar esrar madde ele geçirdi.

Operasyon Aksaray merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinile bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler kimliği ve adresi belirlenen K.C.P. isimli şahsa yönelik teknik ve fiziksel takip başlattı. Kısa süre yapılan takibin ardından yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsa ait motosiklette arama yapan ekipler koltuk altına poşetle gizlenmiş 271 gram toz esrar ve 187 gram kubar esrar ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.