MSB, Albay Rütbesindeki Personelin Generalliğe Yükselmesine İzin Veriyor

3.Sayfa

MSB kaynakları: "Yükselme sırasında bulunan albay rütbesinde bir personel, kaynağı ne olursa olsun, ilgili mevzuatta gerekli terfi şartlarını sağlaması halinde ve kadro ihtiyacı kapsamında, Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki, Yüksek Askeri Şüra Heyeti'nin değerlendirmeleri neticesinde, dün olduğu gibi bugün de, generalliğe/amiralliğe yükseltilebilmektedir." - ANKARA