MSB: Anadolu Görev Grubu İyon Deniz'inde 'Neptune Strike 24.1' faaliyetine iştirak ediyor - Son Dakika
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MSB: Anadolu Görev Grubu İyon Deniz'inde 'Neptune Strike 24.1' faaliyetine iştirak ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu'nun İyon Denizi'nde Neptune Strike 24 faaliyetlerine katıldığını duyurdu. Görev grubunda Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de yer alıyor.

28.04.2024 19:09
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MSB: "Anadolu Görev Grubu İyon Deniz'inde 'Neptune Strıke 24.1' faaliyetine iştirak ediyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu'nun İyon Denizi'nde Neptune Strıke 24 faaliyetlerine iştirak ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, 26 Nisan 2024 tarihinde İyon Denizi'nde eğitimler icra etmiş olup, NATO çatısı altında 26-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Neptune Strıke 24.1 faaliyetine iştirak ediyor. Anadolu Görev Grubu'nda Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de görev yapıyor. Faaliyetler kapsamında TCG Anadolu'ya ziyaret gerçekleştiren SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Yannick Bossu ve SNMG-2 karargahında görevli personele de brifing verildi" denildi.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Büyükada, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: Anadolu Görev Grubu İyon Deniz'inde 'Neptune Strike 24.1' faaliyetine iştirak ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Anadolu Görev Grubu İyon Deniz'inde 'Neptune Strike 24.1' faaliyetine iştirak ediyor - Son Dakika
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