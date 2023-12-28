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12 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili MSB'den açıklama: Yaralı komutanımız çatışmaya devam etti•
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MSB: "Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 496 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere bin 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB: 'Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 496 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere bin... - Son Dakika