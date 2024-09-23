Muayene Sırasında Çarpışma: 2 Yaralı

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Otomobil, muayene sırasındaki 3 araca çarptı: 2 yaralı

MERSİN - Mersin'de muayene istasyonu önünde sıra bekleyen 3 araca hızını alamayan bir otomobil çarptı. Motor kısmı hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda araç muayene istasyonu önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine doğru seyreden R.E. idaresindeki 33 ALM 171 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak istasyon önünde muayene için bekleyen panelvana ve bir otomobile çarpıp, kamyonetin de arkasına vurarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.