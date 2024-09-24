Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 200 bin lira değerinde çeşitli markalarda kaçak gözlük ele geçirdi.
Ekipler, Türkiye'ye kaçak yollarla güneş gözlüğü getirilerek piyasaya sürüleceğini konusunda aldığı istihbarat çalışması sonrası gerçekleştirdiği operasyonda, paketlenmiş halde 163 adet güneş gözlüğü ele geçirdi. Çeşitli lüks markalara ait 200 bin lira değerinde kaçak gözlüğe el konuldu.
Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak ürünleri getiren B.T.'yi gözaltına aldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Mudanya'da Kaçak Gözlük Operasyonu - Son Dakika
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