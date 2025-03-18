Mudanya'da Kooperatif Başkanı ve Oğlu Tutuklandı - Son Dakika
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Mudanya'da Kooperatif Başkanı ve Oğlu Tutuklandı

Mudanya\'da Kooperatif Başkanı ve Oğlu Tutuklandı

Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ramiz B. ve oğlu Alper B. zimmet suçlamasıyla tutuklandı.

18.03.2025 10:36
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ramiz B. ve oğlu Alper B., teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu gelirleri akladıkları iddiasıyla tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın 3 aylık teknik takibi sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, Ramiz B. (67) ve oğlu Alper B.'nin (41) evinde bir miktar döviz ve altına el konuldu. Daha önce iki dönem Kumyaka Mahallesi'nde muhtarlık yapan Ramiz B.'nin kooperatif başkanlığı döneminde çeşitli usulsüzlüklere karıştığı iddia edildi. Ramiz B. ve oğlu Alper B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da Kooperatif Başkanı ve Oğlu Tutuklandı - Son Dakika

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