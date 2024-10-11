Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Devlet Hastanesine yakın bir bölgedeki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alındı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Mudanya'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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