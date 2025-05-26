Mudanya\'da Sahilde Ceset Bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile vuran cesetle ilgili tahkikat başlatıldı.

Mudanya ilçesi sahilinde öğle saatlerinde suda hareketsiz bir şahıs gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken, şahsın kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı çalışma yürüttü. - BURSA