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Müdür yardımcısı evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Müdür yardımcısı evinde ölü olarak bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir lisede görev yapan müdür yardımcısı evinde ölü olarak bulundu.

Müdür yardımcısı evinde ölü olarak bulundu
13.12.2023 - 11:22,
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Akçay, sabah saatlerinde evinde eşi tarafından boğazı kesilmiş vaziyette ölü bulundu.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi 10140 Sokak'ta bulunan bir binanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Necla Ergün Analıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 41 yaşındaki Gökhan Akçay, eşi tarafından yatağında kanlar içerisinde ölü olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde öğretmen Gökhan Akçay'ın boğazının bıçakla kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından Akçay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Anadolu Lisesi, Merkezefendi, Denizli, Olay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müdür yardımcısı evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müdür yardımcısı evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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