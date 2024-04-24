Mudurnu'da Elektrik Direği Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Mudurnu'da Elektrik Direği Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mudurnu\'da Elektrik Direği Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşçılar köyünde, elektrik direğinden çıkan kıvılcımların neden olduğu orman yangını, arazözlerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler olay yerine sevk edildi.

24.04.2024 20:49
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrik direğinden kaynaklı ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Arazözlerin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Taşçılar köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan geçen ana elektrik hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar kuru otlara sıçradı. Kuru otlar tutuşarak ormanlık alanda yayıldı. Vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen arazözler ve vatandaşlar yangına müdahale etti. Örtü yangını erken müdahale ile söndürüldü. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da Elektrik Direği Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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