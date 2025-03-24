Mudurnu\'da Ev Yangını: Ahıra Sıçradı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal A.'ya ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede ahır ve evin tamamını sardı. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU