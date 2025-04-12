Mudurnu\'da Kafa Kafaya Kaza

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Mudurnu Büyük Cami Mahallesi TOKİ konutlarına gidiş güzergahında bulunan Mudurnu Deresi üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki 33 ADK 652 plakalı minibüs ile Soner K. yönetimindeki 03 ACK 892 plakalı otomobil, köprü girişinde kafa kafaya çarpıştı. Yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU