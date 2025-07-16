Mudurnu\'da Yangın: 2 Ev Ve 10 Samanlık Yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında 2 ev ve 10 samanlık tamamen, 1 ev ise kısmen yanarak zarar gördü. Felaketin boyutu günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı, çalışmalar havadan görüntülendi.

Mudurnu'ya bağlı Çamyurdu köyünde gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim alanını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında 2 ev ve 10 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, bir ev de kısmen zarar gördü. Yangında ayrıca 1 inek telef olurken, 1 traktör ve 1 patpat motoru da zarar gördü. Alevlerin etkisiyle bin 500'den fazla saman balyası kül oldu. Uzun uğraşlarla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının verdiği hasar netleşirken, çalışmalar dronla görüntülendi. - BOLU