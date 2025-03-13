Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kuru otların alev almasıyla çıkan yangında, küçük bir alan zarar gördü.
Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bulunduğu bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otlara yayılan yangın, çam ağacına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndüren ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle küçük bir alan zarar gördü. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Mudurnu'da Yangın Paniği - Son Dakika
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