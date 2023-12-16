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Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde iki ayrı olayda yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 60 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

Muğla\'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
16.12.2023 - 10:00,
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Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına deniz yolu ile geçmeye çalışan iki ayrı olayda 60 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik botlar içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik tarafından bölgeye gönderilen botlar hareket halindeki lastik botlar içinde toplam 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Yunanistan, Muğla, Son Dakika

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