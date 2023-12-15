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Muğla'da aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da aranan şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla, 15 ayrı suçtan aranan şüpheli Milas'ta yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla\'da aranan şüpheli yakalandı
15.12.2023 - 10:58,
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışmalarda 15 ayrı suçtan 44 yıl 18 gün karara bağlanmış hapis kararı bulunan şüpheli Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada hakkında konut dokunulmazlığı ihlali, hırsızlık, kasten yaralama, işyeri dokunulmazlığı ihlali, basit yaralama, mala zarar verme, silahla ateş etme gibi 15 ayrı suçtan karara bağlanmış 44 yıl 18 gün hapis cezası bulunan S.A.S. isimli şüphelinin Milas Aydınlıkevler Mahallesinde olduğu tespit edildi.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikamete yapılan operasyon ile şüpheli S.A.S. yakalandı. S.A.S. tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Muğla, Milas, Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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