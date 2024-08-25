Muğla'da Denizde Akıntıya Kapılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Denizde Akıntıya Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Denizde Akıntıya Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde serinlemek için denize giren Mehmet Galip Akgün, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olayda bir kişi ise kurtarıldı.

25.08.2024 19:41
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Muğla'nın Datça ilçesinde arkadaşı ile birlikte serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılan Mehmet Galip Akgün (24) hayatını kaybetti.

Olay, Datça ilçesi Emecik Mahallesi Adaburnu Periliköşk yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre serinlemek amacıyla denize giren M.T. (35) ve Mehmet Galip Akgün (24), bir anda akıntıya kapıldı. Yüzme bilmedikleri öğrenilen M.T. akıntıdan kurtulmayı başarırken, Akgün hızla denizin dibine çekildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 24 yaşındaki genci denizden çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan gençler, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, boğulma tehlikesi geçiren M.T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Denizde Akıntıya Kapılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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