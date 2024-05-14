Muğla'da kaybolan şahsın cesedi taşlarla örtülü olarak bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da kaybolan şahsın cesedi taşlarla örtülü olarak bulundu

Muğla\'da kaybolan şahsın cesedi taşlarla örtülü olarak bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş'ın cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu. Eski eşi Emine Karabulut, cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

14.05.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan şahsın cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulunurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Eski eş Emine Karabulut, cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer'de 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi.

"Cesedin üstünü taşla örttük"

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un programda yaptığı itirafında, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından kafasına sopa ile vurdu. Cesedi Burhanettin, oğlum Murat ve annemle birlikte yayla yoluna götürüp attık. Sonra sabahın erken saatlerinde attığımız yere giderek, Burhanettin'le cesedin üstünü taşla örttük. Çok pişmanım" dedi.

5 kişi gözaltına alındı

Yapılan itirafın ardından eski eş Emine Karabulut, oğulları Mert ve Mustafa Ataş, annesi Durkadın Karabulut ile sevgilisi Burhanettin Öztürk gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Emine Karabulut, Seydikemer, 22 Mart, Muğla, Cinayet, Gözaltı, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da kaybolan şahsın cesedi taşlarla örtülü olarak bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:05:15. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da kaybolan şahsın cesedi taşlarla örtülü olarak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement