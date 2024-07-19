Muğla\'da Kenevir Ekimi Yapan Şahsın Evine Operasyon

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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ortaca İlçesinde ikamet eden A.A.T. isimli şahsın kenevir ekimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 250 kök kenevir bitkisi, 512 gram kubar esrar, 7 adet içime hazır kubar esrar, 2 adet öğütme aparatı, 5 paket sarma kağıt, tabanca, 17 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, mınçıka ele geçirilmiştir.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemleri başlanılmıştır. - MUĞLA