Muğla'da Kenevir Ekimi Yapan Şahsın Evine Operasyon - Son Dakika
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Muğla'da Kenevir Ekimi Yapan Şahsın Evine Operasyon

Muğla\'da Kenevir Ekimi Yapan Şahsın Evine Operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Ortaca İlçesinde ikamet eden A.A.T. isimli şahsın kenevir ekimi yaptığı bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramada, 250 kök kenevir bitkisi, 512 gram kubar esrar, 7 adet içime hazır kubar esrar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen faaliyet kapsamında adli işlemlere başlanıldı.

19.07.2024 13:00
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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ortaca İlçesinde ikamet eden A.A.T. isimli şahsın kenevir ekimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 250 kök kenevir bitkisi, 512 gram kubar esrar, 7 adet içime hazır kubar esrar, 2 adet öğütme aparatı, 5 paket sarma kağıt, tabanca, 17 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, mınçıka ele geçirilmiştir.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemleri başlanılmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Kenevir Ekimi Yapan Şahsın Evine Operasyon - Son Dakika

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