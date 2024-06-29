Muğla\'da makilik yangını evleri tehdit ediyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda başlayan yangın evleri tehdit ederken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Milas Burgaz Mahallesindeki makilik alanda çıkış nedeni tespit edilemeyen makilik yangını sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile havadan bir helikopter yangın bölgesine sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler evleri tehdit etmeye başlayınca ekipler tarafından alevlerin konutlara ulaşmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor. - MUĞLA