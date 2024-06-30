Muğla\'da Marmaris ilçesinde orman yangını

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Gölge Koyu'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Bördübet Mahallesi Gölge Koyu'nda saat 16.40 itibari ile meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ve 2 uçak da alevlerle mücadeleye sortileri ile havadan destek verirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - MUĞLA