Muğla'da Minibüsler Çarpıştı, Yangın Çıktı - Son Dakika
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Muğla'da Minibüsler Çarpıştı, Yangın Çıktı

Muğla\'da Minibüsler Çarpıştı, Yangın Çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu çıkan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

28.04.2024 19:46  Güncelleme: 19:50
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Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonrası başlayan yangın iki minibüs de yanarak kullanılmaz hale geldi. Kazada, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla karayolu Menteş kavşağında 48 BR 882 plakalı araç ile 48 S 5086 plakalı servis aracının çarpışması sonrası araçlarda yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası servis aracında bulunan 13 kişiden 3'ü ağır, 10 kişi hafif, 48 BR 882 araç sürücüsü de kazada ağır yaralandı. Araçta bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, çarpışma sonrası yaralanan vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası tamamen söndürüldü. İki araç ta yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Minibüsler Çarpıştı, Yangın Çıktı - Son Dakika

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