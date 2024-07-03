Muğla\'da Operasyonlar Sonucu 89 Kişi Yakalandı

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Muğla il genelinde bir haftalık dönemde yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 89 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 23 kişinin kesinleşmiş hapis cezası, 66 kişinin ise ifadeye yönelik yakalama emri bulunduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar arasında: 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 14 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 3 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 kişi yer aldı.

Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi. - MUĞLA