Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile yayılan orman yangını gece saatlerinde de havadan ve karadan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yer ekipleri arazözler kanalıyla alevlere müdahale ederken, iki adet gece görüşlü helikopter de havadan müdahalesini sürdürüyor. Çıkarılan Mahallesi sınırına kadar gelen alevlerin mahalleye sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. Havadan iki helikopter, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri alevlerle kıyasıya mücadele ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor.

Çakıralan Mahallesi çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve iş makineleri önlem alırken, gece boyunca alev savaşçılarının alevlere karşı mücadelesi devam edecek. Rüzgarın dinmesi beklenirken, sabahın ilk ışıkları ile çok sayıda uçak ve helikopter havadan müdahaleye devam edecek. - MUĞLA