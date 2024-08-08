Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını gece saatlerinde de havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçlük çekiliyor.

08.08.2024 00:58
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Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile yayılan orman yangını gece saatlerinde de havadan ve karadan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yer ekipleri arazözler kanalıyla alevlere müdahale ederken, iki adet gece görüşlü helikopter de havadan müdahalesini sürdürüyor. Çıkarılan Mahallesi sınırına kadar gelen alevlerin mahalleye sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. Havadan iki helikopter, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri alevlerle kıyasıya mücadele ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor.

Çakıralan Mahallesi çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve iş makineleri önlem alırken, gece boyunca alev savaşçılarının alevlere karşı mücadelesi devam edecek. Rüzgarın dinmesi beklenirken, sabahın ilk ışıkları ile çok sayıda uçak ve helikopter havadan müdahaleye devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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