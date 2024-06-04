Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaçamlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine karadan müdahale için 45 arazöz ve su tankeri, havadan müdahale için 5 uçak ve 4 helikopter gönderildiği öğrenildi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA