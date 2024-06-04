Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına karadan ve havadan müdahale eden ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

04.06.2024 17:04
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Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaçamlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine karadan müdahale için 45 arazöz ve su tankeri, havadan müdahale için 5 uçak ve 4 helikopter gönderildiği öğrenildi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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