Muğla\'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

3.Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın bugün akşam saatlerinde Etrenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandaki yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale başlarken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA