Muğla\'da ruhsatsız silah operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ula İlçesinde ikamet eden M.D. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; tabanca, 85 adet tabanca fişeği, 2 adet havalı tüfek, 2 adet yivsiz av tüfeği, 125 adet 12 calibre fişek, el dedektörü ve kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzeme ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen olay ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA