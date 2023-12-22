 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da ruhsatsız silah operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ula İlçesinde ikamet eden bir şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edildi. Yapılan aramada bir tabanca, 85 adet tabanca fişeği, 2 adet havalı tüfek, 2 adet yivsiz av tüfeği, 125 adet 12 calibre fişek, el dedektörü ve kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzeme ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemler başlatıldı.

Muğla\'da ruhsatsız silah operasyonu
22.12.2023 - 17:45,
Abone Ol

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ula İlçesinde ikamet eden M.D. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; tabanca, 85 adet tabanca fişeği, 2 adet havalı tüfek, 2 adet yivsiz av tüfeği, 125 adet 12 calibre fişek, el dedektörü ve kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzeme ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen olay ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Muğla, Ula, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 17:58:47. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement