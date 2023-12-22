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Muğla'da toprak kayması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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Muğla'da toprak kayması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen toprak kayması sonucu boş arazide park halinde bulunan bir araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda çevredeki binalara zarar gelmediği belirtildi.

Muğla\'da toprak kayması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi
22.12.2023 - 13:09,
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Muğla'nın Milas ilçesinde boş arazide meydana gelen toprak kayması sonucu bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yağış sonrası Emek Mahallesi Sanayi Caddesi Eskiköy Market karşısı boş arazide toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu düşen kaya parçalarından dolayı arazide park halinde bulunan 48 U 4515 plakalı araçta maddi hasar meydana gelirken, arzi çevresindeki binalarda ise herhangi bir zarar oluşmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından arazi çevresinde tedbir alınarak ilgili kurumların çalışma yapması beklendiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da toprak kayması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi - Son Dakika


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