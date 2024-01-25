Muğla\'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Marmaris ilçesinde ikamet eden A.S. isimli şahsın kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli şahsın ikametinde ve 2 adet prefabrik konteynerında arama yapıldı. Operasyonda yapılan aramalarda; 4 bin 690 gram uyuşturucu kubar skunk maddesi, 14 kök kenevir bitkisi, 3 adet toplam 10 metrekare kenevir yetiştirme kabini, 3 adet 6 raylı led büyütme lambası, 6 adet 3 raylı led büyütme lambası, 3 adet vantilatör, 3 adet türbülans vantilatör, 3 adet zamanlayıcı, 3 adet öğütme aparatı, 1 adet 1200'lü yıllara ait Osmanlı Dönemi Sikke, muhtelif kablo ve çadır direği ele geçirildi. Şüpheli şahıs A.S. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA