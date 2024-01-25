 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu madde, kenevir bitkisi ve yetiştirme malzemeleri ile tarihi bir sikke ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla\'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
25.01.2024 - 16:14,
Abone Ol

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Marmaris ilçesinde ikamet eden A.S. isimli şahsın kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli şahsın ikametinde ve 2 adet prefabrik konteynerında arama yapıldı. Operasyonda yapılan aramalarda; 4 bin 690 gram uyuşturucu kubar skunk maddesi, 14 kök kenevir bitkisi, 3 adet toplam 10 metrekare kenevir yetiştirme kabini, 3 adet 6 raylı led büyütme lambası, 6 adet 3 raylı led büyütme lambası, 3 adet vantilatör, 3 adet türbülans vantilatör, 3 adet zamanlayıcı, 3 adet öğütme aparatı, 1 adet 1200'lü yıllara ait Osmanlı Dönemi Sikke, muhtelif kablo ve çadır direği ele geçirildi. Şüpheli şahıs A.S. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Marmaris, Jandarma, Kenevir, Muğla, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:20:25. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement