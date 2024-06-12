Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

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Muğla'nı Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında 13.55'de orman yangını başladı.

Yangın sonrası bölgeye kara ve hava araçları sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı, Muğla Büyükşehir Belediyesi de 15 ton su kapasiteli arazözü yangın bölgesine sevk etti. Hava aracı olarak 3 helikopter ve 3 uçak yangına havadan müdahale ediyor.

Ekiplerin karadan ve havadan sık kızılçam ormanı bulunan bölgeye müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA