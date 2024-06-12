Muğla'nı Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında 13.55'de orman yangını başladı.
Yangın sonrası bölgeye kara ve hava araçları sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı, Muğla Büyükşehir Belediyesi de 15 ton su kapasiteli arazözü yangın bölgesine sevk etti. Hava aracı olarak 3 helikopter ve 3 uçak yangına havadan müdahale ediyor.
Ekiplerin karadan ve havadan sık kızılçam ormanı bulunan bölgeye müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?