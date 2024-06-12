Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika
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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında saat 13.55'te orman yangını başladı. Yangın sonrası bölgeye kara ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

12.06.2024 14:43
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Muğla'nı Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında 13.55'de orman yangını başladı.

Yangın sonrası bölgeye kara ve hava araçları sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı, Muğla Büyükşehir Belediyesi de 15 ton su kapasiteli arazözü yangın bölgesine sevk etti. Hava aracı olarak 3 helikopter ve 3 uçak yangına havadan müdahale ediyor.

Ekiplerin karadan ve havadan sık kızılçam ormanı bulunan bölgeye müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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