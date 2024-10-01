Muğla'nın Yatağan İlçesinde Korkutan Ev Yangını - Son Dakika
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Muğla'nın Yatağan İlçesinde Korkutan Ev Yangını

Muğla\'nın Yatağan İlçesinde Korkutan Ev Yangını

Yatağan'da bir evde bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, mahalle sakinlerine panik yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, şans eseri evde kimse bulunmadı.

01.10.2024 13:07  Güncelleme: 13:09
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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de çıkan ev yangını, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, 203'üncü Sokak'ta bulunan bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması büyük bir teselli oldu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmaya devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Yatağan İlçesinde Korkutan Ev Yangını - Son Dakika

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