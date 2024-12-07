Muhalifler Sanameyn'i Ele Geçirdi

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Suriye'deki muhalif silahlı gruplar, Sanameyn'de kontrol sağladıklarını, başkent Şam'a 20 kilometre uzaklıkta olduklarını duyurdu.

Suriye'nin güneyinde Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan silahlı muhalif gruplar ilerleyişini sürdürüyor. Muhalifler, başkent Şam'dan Ürdün'e giden ana otoyol üzerindeki Sanameyn'de kontrolü ele geçirdi. Muhaliflere liderlik eden grubun komutanı Hasan Abdul Ghany sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlerimiz Dera'nın kuzeyindeki Sanameyn'de kontrol sağladı. Böylece başkent Şam'ın güneyine 20 kilometre mesafedeyiz" ifadelerini kullandı.

Muhalifler Sanameyn'den önce Ürdün sınırına yakın noktada bulunan ve nüfusunun büyük bölümü Dürzi olan Süveyda'da ve ayrıca İsrail sınırına yakın, Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra'nın da kontrolünü ele geçirdi.

"Muhalifler Dera bölgesinin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdi"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de silahlı muhalif grupların Dera şehri dahil olmak üzere Dera bölgesinin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Esad rejimin sadece El Sanmin ve bazı komşu köylerde bulunduğu belirtildi.

Esad rejimi, Haseke ve Kamışlı'da kontrol ettiği bölgeleri PKK/ YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, ülkenin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Ebu Kemal kenti ile Haseke ve Kamışlı'da kontrol ettiği bölgelerden çekildi. Rejim güçleri bu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı.

Öte yandan, Esad rejimi dün de Irak sınırındaki Deyrizor'u PKK/YPG'ye vermişti. - HASEKE